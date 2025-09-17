Победителем стал Игорь Кобзев

ИРКУТСК, 17 сентября. /ТАСС/. Избирательная комиссия Иркутской области утвердила результаты выборов губернатора региона. Победу одержал действующий глава Игорь Кобзев, сообщает избирательная комиссия.

"Члены комиссии подписали протокол о результатах выборов губернатора Иркутской области, назначенных на 14 сентября 2025 года. Выборы были признаны состоявшимися и действительными. Избранным губернатором стал Игорь Кобзев, набравший 367 064 голоса избирателей (60,79%)", - говорится в сообщении.

Голосование на выборах губернатора Иркутской области началось 12 сентября. 1 866 избирательных участков работали 12-14 сентября с 08:00 (03:00 мск) до 20:00 (15:00 мск). В списки избирателей включены более 1,8 млн человек. Явка на выборах составила 33,08%.