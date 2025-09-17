Примаков: Русский дом в Молдавии работает, но в условиях ограничений

Глава Россотрудничества счел, что старт новой кампании по набору студентов в республике для обучения в российских вузах состоится вовремя

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Русский дом в Молдавии продолжает работать, но с определенными ограничениями. Об этом заявил ТАСС глава Россотрудничества Евгений Примаков.

"Мы работаем в условиях ограничений, к которым присоединилась Молдавия, к сожалению. Поэтому у нас есть определенные проблемы, схожие с теми, которые мы испытываем в Евросоюзе", - сказал он.

"Русский дом продолжает функционировать, работать, - добавил Примаков. - Там проходят мероприятия, продолжается набор студентов из Молдавии для обучения в российских вузах. Мы считаем, что старт новой кампании по набору студентов в Молдавии состоится вовремя. Где-то в середине - конце сентября мы рассчитываем, что систему там запустим тоже".

В феврале 2025 года МИД Молдавии заявил о выходе из соглашения с РФ о функционировании культурных центров, возложив на Москву ответственность за падение ряда БПЛА на территории республики. Эта новость спровоцировала акции протеста российских соотечественников в Кишиневе. Тогда посол РФ в Молдавии Олег Озеров назвал обвинения безосновательными, заявив, что Москва не заинтересована в обострении отношений.

Взаимопонимание между двумя странами стало ухудшаться после прихода к власти в Молдавии проевропейских сил в 2021 году. В 2023 году из страны были высланы десятки дипломатов, а в Российском культурном центре остался всего один командированный сотрудник.