Модератором выступил первый заместитель генерального директора Информационного агентства России ТАСС Михаил Калмыков.
Участники дискуссии ответили на следующие вопросы:
- Каковы новые гуманитарные принципы сосуществования и сотрудничества в условиях полицентричного мира?
- Возможен ли универсальный гуманитарный язык, объединяющий народы?
- Какие формы народной (общественной) дипломатии наиболее эффективны для преодоления глобального недоверия?
- Какую роль могут сыграть общественные организации в построении Нового мира?
- Как соотнести национальную идентичность и глобальную ответственность?
- Может ли гуманитарное партнёрство стать основой нового миропорядка?