Омбудсмен Морозова: Киев атаками на ЗАЭС обратит Украину в пепел

Украинские власти не собираются там жить, заявила уполномоченный по правам человека в ДНР

ДОНЕЦК, 17 сентября. /ТАСС/. Киевские власти не боятся, что атаки на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) могут превратить Украину в пепел, потому что не собираются там жить. Такое мнение высказала ТАСС уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова.

"Эти люди способны абсолютно на все: геноцид, терроризм, похищения, пытки, политические убийства, запрет церквей, запрет языка. Все это, равно как и рукотворные техногенные теракты вроде высокоточного удара по емкостям с аммиаком, расположенным на территории Донецкого пивоваренного завода, мы видим на протяжении 11 лет. В конце концов те, кто стремятся превратить Украину в пепел, не планируют на ней жить, для этих целей у них есть другие страны, которые они, очевидно, ценят больше, чем свою", - сказала Морозова.

По ее словам, обстрелы станции показывают, что у Киева нет моральных и гуманных барьеров, а власть превратилась в антироссийский инструмент внешних сил, которые стремятся ослабить Россию, не считаясь с украинскими потерями.

16 сентября ВСУ обстреляли из артиллерии район складов с дизельным топливом ЗАЭС, возник пожар в 400 м от резервуаров. Радиационный фон в пределах нормы, пострадавших среди персонала станции нет. Пожар потушен, резервуары не повреждены. Топливо предназначено для аварийных дизель-генераторов. Его используют, когда станция полностью теряет внешнее электропитание. Уничтожение резервного топлива лишит АЭС последнего источника энергии для охлаждения реакторов, последствия в таком случае будут катастрофическими и необратимыми, заявили ранее ТАСС на ЗАЭС.

При этом уже пятый месяц ЗАЭС запитана от единственной высоковольтной линии внешнего энергоснабжения "Днепровская", которая идет с территории Украины. 4 июля произошел блэкаут. Из-за отключения последней линии ЗАЭС полностью потеряла внешнее электроснабжение, питание собственных нужд осуществлялось от дизель-генераторов. Через несколько часов линия "Днепровская" была введена в работу, внешнее энергоснабжение станции было восстановлено.