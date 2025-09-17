Совмещенная прямая линия и пресс-конференция под названием "Итоги года с Владимиром Путиным" прошла 19 декабря 2024 года

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Глава исполкома общественного движения Народный фронт "За Россию" Михаил Кузнецов расскажет президенту РФ о результатах работы с обращениями граждан в адрес программы "Итоги года с Владимиром Путиным".

Доклад Кузнецова российскому лидеру Владимиру Путину на совещании с членами правительства по теме развития инфраструктуры страны до 2036 года анонсирован в Telegram-канале Кремля.

Совмещенная прямая линия и пресс-конференция под названием "Итоги года с Владимиром Путиным" прошла 19 декабря 2024 года. Мероприятие длилось 4,5 часа, Путину задали несколько десятков вопросов.