Она должна проводиться вживую, указал президент

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Работу с обращениями россиян нужно максимально разбюрократизировать, чтобы она проводилась вживую, потребовал президент РФ Владимир Путин на совещании с правительством.

"Нужно сделать все для того, чтобы эта работа [с обращениями россиян] была максимально разбюрократизирована и проводилась бы вживую, так, как вот Народный фронт это делает в последние годы. Чтобы все запросы людей, как бы много их ни было, были в работе на протяжении многих месяцев. Практически целый год мы это делаем [с Народным фронтом]. Вот я попросил так вот дальше выстраивать эту работу", - обратился Путин к участникам совещания.

Президент указал, что работа с обращениями граждан после прямой линии реализуется не первый год, но не теряет своей актуальности и важности.

"И это не просто социологический опрос, такой масштабный, массовый и очень полезный, конечно. Но дело не только в этом. Дело в том, что это живая обратная связь с людьми. И она помогает выявлять наиболее острые проблемы именно на данный момент времени. И соответствующим образом реагировать на эти запросы людей", - подчеркнул российский лидер.

Президент назвал проводимую Народным фронтом работу с обращениями граждан полезной, востребованной и своевременной. "Очень рассчитываю на вашу помощь и поддержку", - отметил в завершение глава государства, обращаясь к участникам совещания.

О прямой линии

Путин проводит прямую линию с гражданами с 2001 года. В последние несколько лет она совмещена с еще одним крупным мероприятием - большой пресс-конференцией. Формат получил название "Итоги года с Владимиром Путиным". Сегодня президенту доложили о работе с обращениями граждан, поступившими на прямую линию.