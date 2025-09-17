Чиновники в Евросоюзе получают удовольствие от самообнажения собственного ничтожества, заявил замглавы МИД России

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Европейский союз демонстрирует убожество собственной внешней политики. Об этом заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя дискуссии в ЕС об очередном 19-м пакете антироссийских санкций.

"Здесь много элементов, которые показывают, как публика, прежде всего европейская публика, низко пала с точки зрения ее собственного понимания, что в приличном обществе допустимо, а что не допустимо. Это убожество внешней политики Евросоюза, коллективной и индивидуальной, тех столиц, которые задают в этой структуре тон", - отметил замминистра.

Он подчеркнул, что чиновники в Евросоюзе представляют "не просто полное отсутствие какой-либо самостоятельности и малейшего оттенка здравого смысла в поведении, но получение удовольствия, наслаждения от самообнажения собственного такого ничтожества". "Вот это вот весьма характерная черта нынешней генерации публики, которая там заседает", - добавил он.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия не представит очередной пакет антироссийских санкций 17 сентября, как ожидалось, обнародование откладывается на неопределенный срок. По данным Politico, задержка связана с тем, что фокус внимания ЕС сместился с введения новых санкций против РФ на оказание давления на Словакию и Венгрию, чтобы те "снизили зависимость от российской нефти".