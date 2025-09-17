Пушков счел, что информационная изоляция России рухнула

Западные страны после начала СВО попытались окружить РФ "информационным забором", указал председатель комиссии СФ по информполитике

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Информационная изоляция России рухнула, в мире стали активнее использовать российские источники информации. Такое мнение выразил председатель комиссии СФ по информполитике Алексей Пушков.

"Рухнула информационная изоляция России. <...> В странах незападных соотносят источники, перепроверяют [информацию]. Не хочу сказать, что там верят нам во всем, но там уже критическое отношение к западной информационной машине", - сказал Пушков на форуме современной журналистики "Вся Россия".

По его словам, западные страны после начала СВО попытались окружить Россию "информационным забором". Пушков отметил, что англоязычные СМИ "до сих пор господствуют в мире", но их материалы уже не воспринимаются как истина в последней инстанции.

Вместе с тем российские СМИ стала читать западная аудитория, отметил Пушков. Публикации информагентств, сюжеты телеканалов стали использовать блогеры, особенно после того, как Х "превратилась в совершенно другую платформу" в результате ее покупки Илоном Маском, добавил Пушков.