Дипломат назвал "откровенным безумием" обоснование необходимости иметь высокоточное оружие большой дальности для нанесения ударов по целям в РФ

СТОКГОЛЬМ, 17 сентября. /ТАСС/. Дания не только мыслит категориями возможности прямого военного столкновения с РФ, но и осуществляет подготовку такого сценария. Об этом заявил посол России в Дании Владимир Барбин датским СМИ в связи с решением правительства королевства приобрести наступательное высокоточное оружие большой дальности.

"Обоснование премьер-министром Метте Фредериксен и министром обороны Троэльсом Лунд Поульсеном необходимости иметь высокоточное оружие большой дальности для нанесения ударов по целям в России является откровенным безумием. Никому, нигде и никогда в мире даже в голову не приходило публично угрожать ядерной державе. Эти высказывания, несомненно, будут приняты к сведению. Отныне придется исходить из того, что Дания не только мыслит категориями возможности прямого военного столкновения с Россией, но и осуществляет подготовку такого сценария", - говорится в комментарии, который российский дипломат дал телеканалам TV2, Danmarks radio и газете Berlingske.

Правительство Дании сообщило 17 сентября о решении, согласно которому страна должна иметь на вооружении высокоточное оружие большой дальности. По мнению кабинета, оно "укрепит национальную обороноспособность и силы сдерживания НАТО и ее союзников".