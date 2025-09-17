Он набрал 70,04% голосов избирателей

СЫКТЫВКАР, 17 сентября. /ТАСС/. Избирательная комиссия Республики Коми признала прошедшие выборы главы региона состоявшимися, а результаты - действительными. Избранным признан врио главы республики Ростислав Гольдштейн, который получил 70,04%, или 163 075 голосов избирателей - более половины из числа проголосовавших, сообщил избирком Коми.

"Выборы главы Республики Коми признаны состоявшимися и действительными. <…> Избранным считается зарегистрированный кандидат, который получил более 50% голосов избирателей, принявших участие в голосовании. В выборах приняли участие 233 266 избирателей, электоральная активность составила 37,75%. С применением электронных бюллетеней проголосовали 59 524 избирателя из 66 859 подавших заявления, что составляет 89%. На должность главы Коми избран Ростислав Эрнстович Голдьштейн, получивший 163 075 голосов избирателей, что составляет 70,04%", - говорится в сообщении.

На втором месте депутат Госсовета Коми, представитель партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" Татьяна Саладина - 11,01%, или 25 624 голоса. Затем следуют школьный учитель физкультуры Александр Касьяненко от "Коммунистов России" (8,6%, или 20 012 голосов), депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Каргинов (5,36%, или 12 478), самозанятый Степан Соловьев от "Зеленой альтернативы" (2,28%, или 5 308 голосов).

На предыдущих выборах главы Коми, которые проводились 11-13 сентября 2020 года, врио главы региона Владимир Уйба получил 73,16%, Андрей Никитин от ЛДПР - 10,84%, Сергей Пономарев от Коммунистической партии социальной справедливости - 5,73%, Виктор Бетехтин от "Зеленой альтернативы" - 5,71% при явке в 30,16%.

Глава Коми избирается сроком на пять лет и вступает в должность с момента принесения им присяги в торжественной обстановке на государственных языках республики - коми и русском, перед Госсоветом региона.