Партия получила 44,5% голосов

СЫКТЫВКАР, 17 сентября. /ТАСС/. Партия "Единая Россия" получила 25 мандатов из 30 в госсовете Республики Коми по итогам прошедших выборов. КПРФ получила два мандата, ЛДПР, партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" и "Новые люди" - по одному, сообщила избирательная комиссия региона.

"В Государственный совет Республики Коми VIII созыва избрано 30 депутатов: 15 - по единому избирательному округу и 15 - по одномандатным избирательным округам, по всем округам победу одержали представители "Единой России". В список избранных депутатов вошли 25 представителей "Единой России" (10 депутатов избраны по единому избирательному округу, 15 - по одномандатным округам), два - от КПРФ, по одному - от ЛДПР, партий "Новые люди" и "Справедливая Россия - Патриоты - За правду", - говорится в сообщении по результатам подписания итогового протокола.

Явка составила 37,66%. На выборах по единому избирательному округу пятипроцентный барьер преодолели пять партий: "Единая Россия" получила 44,5% голосов, КПРФ - 14,87%, ЛДПР - 14,11%, партия "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 7,07% голосов, "Новые люди" - 5,96%. Остальные набрали менее 5% голосов и не получили мандатов: партия "Зеленая альтернатива" - 3,86%, партия "Коммунисты России" - 3,61%, "Российская партия свободы и справедливости" - 1,75%, партия "Родина" - 0,96%.

По итогам выборов 11-13 сентября 2020 года партия "Единая Россия" набрала 28,61% голосов по единому округу и получила в Госсовете Коми 20 мандатов из 30 с учетом победы единороссов в 14 одномандатных округах из 15. КПРФ набрала 14,81% голосов и получила четыре мандата с учетом победы своего кандидата на одном избирательном округе. ЛДПР набрала 14,45% и получила три мандата, "Зеленая альтернатива", "Родина" и "Справедливая Россия" - по одному мандату. Явка составила 30,14%.