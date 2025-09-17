Член комитета Совета Федерации по международным делам назвала атаку киевского режима на Запорожскую АЭС сознательной попыткой использовать угрозу ядерной катастрофы как инструмент шантажа

МАРИУПОЛЬ, 17 сентября. /ТАСС/. Политики из Европы из-за личной выгоды предпочтут проигнорировать атаки Вооруженных сил Украины на Запорожскую АЭС (ЗАЭС) и возложить ответственность на Россию, что будет поощрять новые провокации. Такое мнение в беседе с ТАСС выразила член комитета Совета Федерации по международным делам, экс-глава МИД ДНР Наталья Никонорова.

"Европа предпочитает закрывать глаза, поскольку в ее извращенной политической логике выгоднее возлагать всю ответственность за любые возможные последствия на Россию. Такая позиция не только поощряет новые провокации, но и демонстрирует, что для руководителей большинства европейских стран политическая конъюнктура и личная выгода важнее", - сказала Никонорова.

По ее мнению, атаки киевского режима на Запорожскую АЭС - это сознательная попытка использовать угрозу ядерной катастрофы как инструмент шантажа.

ВСУ 16 сентября обстреляли из артиллерии район топливных складов ЗАЭС, загорелась сухая трава в 400 м от резервуаров с дизельным топливом. Радиационный фон на ЗАЭС и прилегающей территории находится в пределах нормы. Пострадавших среди персонала станции нет. О ликвидации пожара стало известно утром 17 сентября.