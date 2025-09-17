В повестку, в частности, включен проект закона о внесении изменений в Градостроительный кодекс

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Правительство проведет заседание, на котором обсудит несколько поправок, в том числе в сфере градостроительства. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

В повестку, в частности, включен проект закона о внесении изменений в Градостроительный кодекс. "Законопроект направлен на признание утратившими силу избыточных норм законодательства о градостроительной деятельности", - говорится в сообщении кабмина.

Также правительство обсудит проект поправок, направленных "на обеспечение возможности реализации двусторонних соглашений с другими государствами по вопросам пенсионного обеспечения лиц, проходивших службу в органах по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий других государств".

Среди других пунктов - изменение положения о Минздраве, направленное на реализацию ранее принятых законов, и внесение изменений в бюджетную роспись, чтобы обеспечить финансирование работ по капитальному ремонту автодороги федерального значения Р-280 "Новороссия".