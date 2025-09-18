Победу одержал действующий губернатор Владимир Солодов

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 18 сентября. /ТАСС/. Вступление в должность губернатора Камчатского края Владимира Солодова состоится 19 сентября. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

"19 сентября в 15:45 по камчатскому времени (06:45 мск - прим. ТАСС) жители края смогут в прямом эфире наблюдать за торжественной церемонией вступления в должность губернатора Камчатского края Владимира Солодова", - говорится в сообщении.

16 сентября избирательная комиссия Камчатского края определила окончательные результаты выборов губернатора Камчатского края. В соответствии с постановлением, победу одержал действующий губернатор Владимир Солодов. В его поддержку было подано 67 820 голосов избирателей - 62,97%.

Солодов был назначен врио губернатора Камчатки 3 апреля 2020 года указом президента РФ Владимира Путина, сменив возглавлявшего регион с 2011 года Владимира Илюхина. 13 сентября 2020 года Солодов, баллотировавшийся в порядке самовыдвижения, был избран губернатором региона, набрав 80,51% голосов избирателей.