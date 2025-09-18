В Кремле оценили сроки восстановления отношений с Финляндией

На возобновление отношений между странами уйдут десятилетия, отметил спецпредставитель президента России Сергей Иванов

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Отношения между Россией и Финляндией не наладятся в ближайшем будущем, речь идет о десятилетиях. Об этом рассказал ТАСС постоянный член Совета безопасности, специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

"Я работал и жил в Финляндии в советское время - тогда отношения были диаметрально противоположными нынешним, сейчас их практически не существует. <...> В ближайшем будущем нет [отношения между РФ и Финляндией не наладятся], это надолго, на десятилетия. Финляндия - член НАТО, она активно призывает к укреплению восточного рубежа, как говорят в НАТО, строит заборы, так же как Польша строит на границе с Белоруссией и с нами в Калининградской области", - сказал он.

Иванов отметил, что решение испортить отношения с Россией принимало правительство Финляндии, а сами граждане страны страдают от этого.

"Это выбор финского правительства, не думаю, что это выбор финского народа, потому что доносятся стоны и жалобы, особенно из юго-восточной Финляндии, где происходит обезлюживание, потому что там делать нечего без российских туристов, все рухнуло, никакой экономики нет и быть не может. Я думаю, со временем до них начнет доходить, что добрососедские отношения с Россией для Финляндии гораздо выгоднее, чем их полное отсутствие и враждебность, как сейчас происходит", - сказал он.