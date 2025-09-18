Прямая линия Путина планируется в декабре

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не уточнил дату проведения мероприятия

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Прямая линия президента России Владимира Путина ожидается в декабре 2025 года, она будет объединена с большой пресс-конференцией. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в комментарии Telegram-каналу "Юнашев Live".

"В 2025 году прямая линия планируется на декабрь и будет объединена с большой пресс-конференцией", - отметил представитель Кремля.

Песков не уточнил дату проведения мероприятия.

17 сентября Путин поручил правительству и своей администрации начать подготовку к прямой линии.

Предыдущая прямая линия и большая пресс-конференция в совмещенном формате под названием "Итоги года с Владимиром Путиным" состоялась 19 декабря 2024 года. Общий формат был выбран в третий раз, впервые он был опробован в 2020 году. Изначально мероприятия проходили раздельно. Впервые телевизионная прямая линия с гражданами состоялась у Путина в 2001 году.