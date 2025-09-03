В 2025 году около 3,9 тыс. человек отказали в выдаче или замене паспорта РФ

В МВД отметили, что одной из причин отказа в выдаче документа может быть неправильно сделанная фотография

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. МВД РФ за восемь месяцев отказало в получении или замене паспорта гражданина РФ около 3,9 тыс. заявителям. Об этом сообщили в миграционной службе МВД России.

"За восемь месяцев этого года в предоставлении государственной услуги по выдаче и замене паспорта гражданина России по различным основаниям было отказано порядка 3,9 тыс. заявителям", - сказали в службе.

В МВД добавили, что в соцсетях появился так называемый лайфхак - совет по созданию фотографий для внутрироссийских и заграничных паспортов гражданина России с помощью нейросети. Заявлено, что искусственный интеллект превратит любую фотографию человека в безупречное фото для документа.

"Обращаем внимание, что предоставление фотографии лица, в отношении которого подается заявление, с отредактированным изображением в целях улучшения внешнего вида, использование фотошопа и других инструментов для создания фото не допускается", - подчеркнули в службе. Там также добавили, что неправильно сделанная фотография может стать одной из причин отказа в выдаче документа, в таком случае возврат уплаченной госпошлины не предусмотрен.

Изображение для документа, удостоверяющего личность гражданина России должно соответствовать строгим стандартам, подчеркнули в МВД.