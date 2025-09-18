По словам председателя Морской коллегии, российская сторона видит большие перспективы совместной работы

ХАНОЙ, 18 сентября. /ТАСС/. Помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев в рамках рабочей поездки в Социалистическую Республику Вьетнам (СРВ) посетил в городе Вунгтау на юге страны судостроительный завод "Башон", а также международный морской порт Каймеп-Тхивай. В ходе встреч с руководством завода и порта глава Морской коллегии обсудил возможности расширения российско-вьетнамского взаимодействия в сфере судостроения и морской логистики.

Как отметил Патрушев, судостроительный завод "Башон" - это не только одно из крупнейших подобных предприятий во Вьетнаме, но и одно из старейших. В этом году ему исполняется 100 лет, а в целом история корпорации "Башон" уходит корнями еще в XVIII век. "Мы смогли убедиться в том, что сегодня это весьма современное предприятие, оснащенное передовым оборудованием и способное производить широкую линейку продукции военного и гражданского назначения", - сказал помощник главы российского государства, добавив, что РФ видит "большие перспективы совместной работы на этой площадке".

В порту Каймеп-Тхивай, который является одним из крупнейших во Вьетнаме, председатель Морской коллегии и сопровождающие его представители российских ведомств, профильных организаций и компаний, работающих в сфере судостроения и морской логистики, ознакомились с функционированием современного портового кластера. Он позволяет принимать суда практически всех типоразмеров, включая самые современные суперконтейнеровозы, составляющие сегодня основу глобальной морской экономики. "Каймеп-Тхивай и другие вьетнамские порты предоставляют хорошую базу для налаживания углубленного двустороннего сотрудничества РФ и СРВ в сфере морской логистики", - подчеркнул Патрушев.

В рамках визита во Вьетнам в период 15-18 сентября председатель Морской коллегии провел в Ханое и Вунгтау серию консультаций по вопросам российско-вьетнамского взаимодействия в морской сфере. Были рассмотрены вопросы партнерства двух стран в области судоходства, морской логистики, подготовки кадров, научно-исследовательской деятельности и военно-морского сотрудничества.