ЛОНДОН, 18 сентября. /ТАСС/. Россия и Великобритания продолжают осуществлять контакты друг с другом, однако о нормальных дипломатических отношениях говорить нельзя. Об этом заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин в интервью радиостанции LBC.

"У нас нет отношений [с Великобританией]. У нас контакты. Я думаю, что посол [Великобритании Найджел] Кейси в Москве также проводит контакты с МИД [РФ], обсуждая двусторонние темы, которые все еще есть между нами. Я не собираюсь описывать их. Но по политическим, экономическим и торговым вопросам у нас нет отношений. Это происходит не из-за нас, это инициатива британских властей", - сказал он.

Глава российского диппредставительства также обратил внимание на неконструктивный подход Лондона в контексте урегулирования конфликта на Украине. "Мы выступаем за дипломатическое решение как можно скорее. Но, как мы видим, европейские страны, включая Соединенное Королевство, хотят укрепить Украину. Как они говорят, сделать из нее "стального дикобраза", чтобы она продолжала оставаться угрозой для России. Я не думаю, что это правильный курс", - подчеркнул посол.

Келин заявил, что найти дипломатическое решение при таком подходе будет "очень трудно". "Мы изложили свою позицию, она ясная и четкая и хороша известна украинцам и американцам. Но мы не видим сейчас позицию украинцев, которая была бы направлена на урегулирование конфликта. Как недавно сказал ваш министр обороны [Джон Хили], Великобритания продолжает снабжать Украину, чтобы она могла продолжать войну. Это говорит само за себя", - отметил он.

На вопрос о том, сможет ли Владимир Зеленский остаться у власти после урегулирования конфликта, Келин ответил, что такой сценарий маловероятен. "Едва ли он сможет быть лидером послевоенной Украины, - сказал посол. - Он потерпит поражение на выборах, это абсолютно очевидно".

Говоря о диалоге между Москвой и Вашингтоном, Келин заявил, что РФ ожидает контактов с американской стороной на полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке на следующей неделе.