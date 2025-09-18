Андрей Келин также назвал смешными утверждения о том, что Россия стоит за всплеском незаконной миграции в Великобританию на надувных лодках через пролив Ла-Манш

ЛОНДОН, 18 сентября. /ТАСС/. Британские власти постоянно видят некий российский след в любых мелких происшествиях на территории королевства из-за любви к шпионским романам. Об этом заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин в интервью радиостанции LBC.

"Я знаю, что в Британии сильно любят шпионские романы. Я сам читал их, от разных авторов, они мне нравятся. Не только Джеймс Бонд, но и другие", - сказал дипломат. Таким образом он прокомментировал поджог склада украинской компании Oddisey со спутниковым оборудованием Starlink в Лондоне, осуществленный в марте 2024 года якобы по указанию ЧВК "Вагнер".

Кроме того, Келин назвал смешными утверждения о том, что Россия стоит за всплеском незаконной миграции в Великобританию на надувных лодках через пролив Ла-Манш.