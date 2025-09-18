В регионе с 14 февраля реализуется аналог программы "Время героев"

ОРЕНБУРГ, 18 сентября. /ТАСС/. Пять финалистов кадрового проекта "Герои Оренбуржья" были избраны депутатами муниципальных советов Оренбургской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Евгений Солнцев.

"Пять финалистов региональной кадровой программы "Герои Оренбуржья" стали муниципальными депутатами. Ветеранов и участников СВО избиратели поддержали на выборах в местные советы депутатов. Наши герои уже доказали свою преданность Родине в бою, сделав выбор в пользу служения Отечеству. И здесь, уверен, не подведут", - написал Солнцев.

По словам губернатора, представлять интересы жителей Бугуруслана будет Александр Виселков, Бузулука - Сергей Колычев, Гайского муниципального округа - Владимир Комаров, Оренбургского района - Дмитрий Юртаев, Сорочинского муниципального округа - Алексей Гипиков. Солнцев пожелал им успехов и продуктивной работы.

В Оренбургской области с 14 февраля 2025 года реализуется аналог программы "Время героев" - кадровый проект "Герои Оренбуржья". На первом этапе в адрес оргкомитета поступило 510 заявок, на последнем - определены 33 участника программы. 1 августа дан старт онлайн-обучению, очный модуль состоится с 22 сентября по 2 октября 2025 года. Все финалисты будут трудоустроены, сообщали ранее в правительстве региона.