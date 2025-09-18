Кандидатуру Мурашова согласовали на должность вице-губернатора Подмосковья

На новом месте Владислав Мурашов будет курировать работу ЖКХ, энергетики и содержания территорий Московской области

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Депутаты Московской областной думы на заседании в четверг согласовали кандидатуру Владислава Мурашова на должность вице-губернатора Подмосковья.

"Губернатор Московской области Андрей Юрьевич Воробьев внес на согласование с Московской областной думой кандидатуру Мурашова Владислава Сергеевича для назначения на должность вице-губернатора Московской области", - сказала в ходе заседания Мособлдумы постоянный представитель губернатора региона в региональном парламенте Светлана Березина.

Как рассказали в пресс-службе Мособлдумы, на новой должности Мурашов будет курировать работу ЖКХ, энергетики и содержания территорий Московской области.

"Сейчас перед Подмосковьем стоят масштабные задачи по модернизации всей инфраструктуры: нужно обновлять сети, котельные, очистные сооружения. И для воплощения этих планов нам важна слаженная бесперебойная работа всех ведомств. Не менее важно содержание общих пространств - регулярный вывоз мусора, качественное содержание придомовых территорий, детских площадок. Это именно те сферы, по которым люди ежедневно оценивают работу власти", - сказал ходе заседания председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Мурашов с 2012 по 2015 год занимал должности замминистра и первого замминистра имущественных отношений Подмосковья, с 2017 по 2021 год являлся генеральным директором "Мострансавто". В 2022 году был назначен министром сельского хозяйства Подмосковья, через год стал трудиться в должности зампреда регионального правительства - министра сельского хозяйства области. С 2024 года в качестве зампреда и министра возглавляет Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.