Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в 2025 году мероприятие традиционно будет совмещено с большой ежегодной пресс-конференцией

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Кремль начал подготовку к ежегодной прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на брифинге.

"Что касается прямой линии - в 2025 году она будет также уже традиционно совмещена с большой ежегодной пресс-конференцией президента", - сказал представитель Кремля.

Песков напомнил, что прямая линия состоится в декабре. "Дату мы тоже вам сообщим попозже. Приступаем к подготовке", - заверил он.

Предыдущая прямая линия и большая пресс-конференция в совмещенном формате под названием "Итоги года с Владимиром Путиным" состоялась 19 декабря 2024 года. Общий формат был выбран в третий раз, впервые он был опробован в 2020 году. Изначально мероприятия проходили раздельно, впервые телевизионная прямая линия с гражданами состоялась у Путина в 2001 году.