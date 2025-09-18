МИД РФ: действия Армении пока не противоречат ее обязательствам в ЕАЭС

Директор первого департамента стран СНГ МИД России Микаэл Агасандян отметил, что пока заявления республики о намерении присоединиться к Евросоюзу являются лишь "политическими декларациями"

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Предпринимаемые Ереваном действия на сегодняшний день не входят в противоречие с его обязательствами в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Об этом заявил ТАСС директор первого департамента стран СНГ МИД России Микаэл Агасандян.

Он отметил, что пока заявления Армении о намерении присоединиться к Евросоюзу являются лишь "политическими декларациями".

"При этом не раз подчеркивалось, в том числе [вице-премьером РФ] Алексеем Логвиновичем Оверчуком, что одновременно быть членом обоих объединений невозможно в силу их сущности, - указал Агасандян. - Сейчас действия Армении не противоречат ее обязательствам в ЕАЭС. Будем смотреть дальше по практическим шагам. Никто не запрещает Армении сотрудничать с другими странами - это делают все члены ЕАЭС. Главное, чтобы такое взаимодействие не входило в противоречие с обязательствами в рамках Союза. Пока этого нет".

Конструктив и взаимовыгода

По словам дипломата, характер участия Армении в объединении не изменился и остается конструктивным, страна "активно работает в ЕАЭС и видит выгоды от своего участия" в нем. "Да, товарооборот снизился, но это волатильная ситуация, - обратил внимание Агасандян. - Ранее был всплеск, сейчас все возвращается в более привычное русло. Если смотреть динамику за прошедшие годы, то с момента вступления Армении в ЕАЭС в 2015 году ее торговля с партнерами резко выросла".

Комментируя ожидаемые изменения в товарообороте между странами ЕАЭС, глава департамента МИД подчеркнул, что статистика "демонстрирует в целом положительную динамику", так как во взаимном товарообороте партнеры по Евразийскому экономическому союзу "занимают доминирующие позиции".

"Конечно, есть факторы, которые влияют и в сторону увеличения, и в сторону снижения. Но в целом динамика позитивная, сотрудничество носит взаимовыгодный характер для всех государств-членов", - подчеркнул Агасандян.

Президент Армении Ваагн Хачатурян 4 апреля подписал закон о начале процесса вступления республики в Европейский союз (ЕС). Ранее премьер-министр страны Никол Пашинян отмечал, что это не будет означать автоматического запуска процесса присоединения Еревана к сообществу, поскольку данный вопрос требует вынесения на референдум. Как заявлял вице-премьер РФ Алексей Оверчук, Москва рассматривает эти действия как начало выхода республики из ЕАЭС, так как вступление в ЕС несовместимо с членством страны в Евразийском экономическом союзе. В то же время министр экономики Армении Геворг Папоян утверждал, что Ереван не собирается выходить из ЕАЭС.