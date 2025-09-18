В поездке на ГА ООН они смогут находиться на расстоянии не более 25 миль от центра Нью-Йорка

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Журналисты, которые будут сопровождать главу МИД РФ Сергея Лаврова в поездке на Генассамблею ООН, получили визы США типа C2.

Как передает корреспондент ТАСС, документ позволяет совершать поездки в Соединенные Штаты "с целью немедленного и непрерывного транзита в штаб-квартиру Организации Объединенных Наций".

Виза содержит приписку с разрешением находиться на расстоянии не более 25 миль от центра Нью-Йорка, что равнозначно 40 км. На практике это означает, что журналисты не могут, к примеру, посетить для интервью Вашингтон.

Виза выдана консульством в Москве для однократного въезда. При этом платить за нее не пришлось.

Ранее президент России Владимир Путин сформировал состав делегации РФ для участия в 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, ее возглавил Лавров.