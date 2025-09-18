Матвиенко поздравила Гольдштейна с избранием на должность главы Коми

Жители республики ожидают более быстрого экономического и социального развития региона, отметила председатель Совета Федерации

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с главой Республики Коми Ростиславом Гольдштейном поздравила его с избранием на должность, отметив, что жители республики ожидают более быстрого экономического и социального развития региона.

"Хочу поздравить вас с избранием, с тем доверием, которое вам оказали жители Республики Коми. Вы как опытный человек, государственный и политический деятель, понимаете, что это, с другой стороны, наказы граждан, которых вы получили очень много в ходе выборной кампании, все ожидают с вашим приходом более быстрого экономического развития, социального развития, развития инфраструктуры", - сказала она.

В среду избирком республики признал прошедшие выборы главы региона состоявшимися. Избранным признан врио главы республики Ростислав Гольдштейн, который получил 70,04%.