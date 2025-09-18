Директор первого департамента стран СНГ МИД России Микаэл Агасандян отметил, что любое государство-член организации может поднять интересующую его тему и вынести ее на обсуждение

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) пока не поднимала вопрос с безопасностью на границе с Польшей. Об этом заявил ТАСС директор первого департамента стран СНГ МИД России Микаэл Агасандян.

"Нет, пока никто из государств-членов этот вопрос не поднимал", - сказал он.

Агасандян напомнил, что в ОДКБ существует механизм: любое государство-член может поднять интересующий его вопрос и вынести его на обсуждение. "Но пока этот вопрос не обсуждался", - отметил он.

9 сентября польский премьер Дональд Туск объявил о закрытии границы с Белоруссией в ночь с 11 на 12 сентября в связи с началом белорусско-российских учений "Запад-2025". Мера касается обоих направлений - въезда и выезда - как для людей, так и для грузового автомобильного и железнодорожного транспорта и будет действовать "до дальнейшего уведомления". В МИД Белоруссии назвали это решение Варшавы безосновательным и антинародным. В свою очередь в МИД РФ призвали Польшу задуматься о последствиях закрытия границы с Белоруссией и пересмотреть принятое решение в кратчайшие сроки.