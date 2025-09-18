Новый посол Швеции в Москве вручила в МИД РФ копии верительных грамот

Кристина Юханнессон ранее возглавляла шведскую дипмиссию в Минске

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Новый посол Швеции в России Кристина Юханнессон передала копии верительных грамот руководству департамента государственного протокола МИД РФ. Об этом говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

"18 сентября назначенный посол Королевства Швеция в Российской Федерации госпожа Кристина Юханнессон передала копии верительных грамот руководству департамента государственного протокола МИД России", - сообщили в российском дипведомстве.

Как сообщала правительственная канцелярия Швеции, ранее Юханнессон возглавляла шведскую дипмиссию в Минске.