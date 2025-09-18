Среди эвакуированных находятся 25 несовершеннолетних и 11 женщин, отметила официальный представитель МИД РФ

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Несколько десятков россиян и их родственники выехали из сектора Газа с помощью дипломатов, сообщила ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"17 сентября представительство Российской Федерации при ПНА (Палестинской национальной администрации - прим. ТАСС) вместе с посольством РФ в Иорданском Хашимитском Королевстве оказало содействие в выезде из сектора Газа 50 гражданам России и их ближайшим родственникам (26 граждан России и 24 палестинца)", - сказала дипломат. Она уточнила, что среди эвакуированных 25 несовершеннолетних и 11 женщин.

По словам Захаровой, эвакуируемых встретили на КПП "Керем Абу Салем" в секторе Газа, доставили на КПП "Алленби" на израильско-иорданской границе, где они были переданы российским дипломатам из посольства в Аммане.

Официальный представитель МИД РФ выразила признательность благотворительному фонду "Обитель добра", который приобрел практически все авиабилеты для эвакуируемых из анклава.

Ранее представительство России при ПНА в городе Рамалла на Западном берегу реки Иордан подтвердило корреспонденту ТАСС, что оказало содействие согражданам, пожелавшим покинуть сектор Газа ввиду начавшейся израильской военной операции в одноименном административном центре анклава.

16 сентября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил, что армия страны начала запланированное масштабное наземное наступление на город Газа. Его целью заявлены установление полного контроля над этим населенным пунктом и разгром остающихся там вооруженных отрядов палестинского движения ХАМАС. По оценке официального представителя израильской армии генерала Эфи Дефрина, полный захват города Газа займет несколько месяцев, еще несколько месяцев потребуется на его зачистку.