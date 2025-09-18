Рабочий график министра иностранных дел будет по традиции более чем насыщенным, указала официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Выступление министра иностранных дел России Сергея Лаврова на сессии Генассамблеи ООН предварительно запланировано на 27 сентября, позднее дата будет подтверждена. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"23 сентября в Нью-Йорке стартует Неделя высокого уровня юбилейной 80-той сессии Генассамблеи ООН, которая без преувеличения станет одним из ключевых международных событий года. Российскую делегацию, как вы знаете, возглавит министр иностранных дел России Сергей Лавров. Рабочий график министра будет по традиции более чем насыщенным, его центральным элементом станет выступление с трибуны Генассамблеи. Предварительно выступление намечено на 27 сентября, но я хотела бы сказать, что эта дата будет обязательно сообщена вам официально и подтверждена позже", - проинформировала дипломат.

Захарова отметила, что Неделя высокого уровня пройдет на фоне нарастающей турбулентности на мировой арене, в основе которой в значительной степени лежит "стремление коллективного запада удержать свое ускользающее доминирование". "С учетом 80-летнего юбилея особое внимание будет уделено взыскательному анализу успехов и неудач ООН. И в этом контексте российская делегация сфокусируется на продвижении объединительной повестки дня: укреплении основ многополярности, отстаивании справедливых подходов к урегулированию украинского, палестино-израильского и других острых кризисов, углублении сотрудничества со странами мирового большинства", - указала официальный представитель дипведомства.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин назначил Лаврова главой делегации РФ на 80-й сессии Генассамблеи ООН. Юбилейная сессия ГА ООН открылась 9 сентября. Неделя высокого уровня пройдет с 23 по 29 сентября.