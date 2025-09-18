Встречи пройдут в двустороннем и трехстороннем форматах, уточнила официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров 1 октября в Сочи проведет отдельные двусторонние встречи и трехстороннюю встречу с главами МИД Абхазии и Южной Осетии Олегом Барцицом и Ахсаром Джиоевым. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"1 октября в Сочи состоятся раздельные двусторонние и трехсторонняя встречи министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с министром иностранных дел Республики Абхазия и министром иностранных дел Республики Южная Осетия", - сказала дипломат. Она напомнила, что в предыдущий раз в таком формате главы дипломатических ведомств трех государств собрались 4 октября прошлого 2024 года в Москве.

"В ходе раздельных переговоров будут рассмотрены актуальные вопросы двухсторонних отношений, а также подписаны обновленные российско-абхазские и российско-югоосетинские планы межмидовских консультаций на 2025-2026 гг. А на трехсторонней встрече министры обсудят представляющие взаимный интерес внешнеполитические сюжеты, включая взаимодействие в рамках международных дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье", - пояснила официальный представитель МИД РФ.