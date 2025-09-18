Международный дискуссионный клуб "Валдай" соберется в Сочи на большое ежегодное заседание с 29 сентября по 2 октября, в конференции примут участие 140 участников из 42 стран

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров 30 сентября примет участие в заседании международного дискуссионного клуба "Валдай", которое пройдет в Сочи. Об этом сообщила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"30 сентября в Сочи министр иностранных дел Сергей Лавров примет участие в XXII ежегодном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай", - сказала дипломат. Как отметила Захарова, по сложившейся традиции, дискуссия соберет ведущих российских и иностранных экспертов, на встрече с ними министр иностранных дел России даст оценку современной ситуации в мире и пояснения по ключевым российским внешнеполитическим инициативам, а также ответит на вопросы участников.

Международный дискуссионный клуб "Валдай" соберется в Сочи на большое ежегодное заседание с 29 сентября по 2 октября, в конференции примут участие 140 участников из 42 стран. Организаторы отмечают, что флагманская международная конференция клуба объединит 140 участников из 42 стран, включая Алжир, Бразилию, Великобританию, Венесуэлу, Германию, Египет, Индию, Индонезию, Иран, Китай, Казахстан, Малайзию, ОАЭ, Пакистан, Россию, США, Узбекистан, Эфиопию и ЮАР. Кроме Лаврова, организаторы ожидают участия заместителя руководителя администрации президента России Максима Орешкина, заместителя председателя правительства РФ Александра Новака, а также мэра Москвы Сергея Собянина.

Международный дискуссионный клуб "Валдай" был создан в сентябре 2004 года. Клуб объединяет российских и зарубежных экспертов, специализирующихся на исследованиях в области политики, экономики и культурно-гуманитарной сферы. Заседания "Валдая" проводятся ежегодно. Клуб также организует региональные конференции (Азиатскую, Африканскую, Центральноазиатскую, Ближневосточную, Российско-китайскую и другие). В рамках Петербургского международного экономического и Восточного экономического форумов проводятся специальные сессии.