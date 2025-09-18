Лавров: у России будут дополнительные контакты с США по Украине

По словам главы МИД, после встречи в Анкоридже Москва приняла логику президента США Дональда Трампа

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Россия и Соединенные Штаты планируют провести дополнительные контакты по украинской тематике. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Я думаю, что будут у нас дополнительные контакты, потому что мы расстались на том, что в Анкоридже мы приняли ту логику, которую продвигал Дональд Трамп на основе понимания первопричин, на основе понимания нашей позиции. И эту логику Дональд Трамп не опровергал, сказал, что он будет советоваться со своими союзниками", - сказал министр в интервью программе "Большая игра" на Первом канале.