Речь идет о правах и безопасности русскоязычных людей, отметил глава МИД

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Москва готова пойти на поиск компромиссов по украинскому урегулированию при условии обеспечения законных интересов России в сфере безопасности и обеспечении прав русскоязычных людей на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Мы ведь понимаем, и президент [России Владимир] Путин не раз это говорил, все равно в конечном итоге устойчивая договоренность - это компромисс. И мы готовы их искать при условии, что наши законные интересы в сфере безопасности, законные интересы русских людей на Украине будут обеспечены так же, как будут обеспечены законные интересы других участников такой договоренности", - подчеркнул глава МИД РФ в интервью программе "Большая игра" на Первом канале.