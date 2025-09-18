ЕС желает возродить военную машину, подчеркнул глава МИД РФ

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Евросоюз не хочет видеть урегулирование конфликта на Украине, а желает возродить свою военную машину и продолжить создавать угрозу для России, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"То, что они хотят заблокировать соглашение, сомнений нет. То, что они не хотят урегулирования, которое положит конец их многолетним попыткам делать из Украины постоянные раздражители, а то и угрозу РФ, я не сомневаюсь. Но еще одним соображением может быть желание возродить европейскую военную машину, которая сейчас почти целиком зависит от Соединенных Штатов. Продиктовано это желание, как я полагаю, тем подходом, который стал проводить [президент США] Дональд Трамп", - отметил министр в интервью программе "Большая игра" на Первом канале.