Запад сделал все, чтобы анти-Россия, сделанная из Украины и натравленная на РФ для ее сдерживания и ослабления, заняла ведущее место в мировой повестке дня, отметил российский министр иностранных дел

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа хочет убрать Украину с повестки дня, чтобы выстраивать нормальные экономические отношения с Россией. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью программе "Большая игра" на Первом канале.

Министр отметил, что Запад сделал все, чтобы анти-Россия, сделанная из Украины и натравленная на РФ для ее сдерживания и ослабления, заняла ведущее место в мировой повестке дня.

"И мое ощущение, что администрация Трампа - именно потому, что это искусственно созданная [экс-президентом США Джо] Байденом и его командой и не отражающая философии нынешней администрации война, - хочет убрать ее с повестки дня. Чтобы устранить препятствия для нормальных экономических, технологических и прочих отношений сотрудничества", - сказал Лавров. "Что тоже будет непросто, потому что у Соединенных Штатов очень своеобразный подход к тому, как сейчас решать экономические вопросы", - добавил он.