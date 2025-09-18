Захарова: 23-25 сентября российский пограничный корабль зайдет в порт Баку

Программа предусматривает контакты по линии пограничных служб РФ и Азербайджана

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Российский пограничный сторожевой корабль 23-25 сентября совершит заход в порт Баку, программа предусматривает контакты по линии пограничных служб РФ и Азербайджана. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"23-25 сентября состоится заход пограничного сторожевого корабля "Расул Гамзатов" ФСБ России в порт Баку, - сказала она. - Визит осуществляется в рамках утвержденных планов двустороннего сотрудничества. Программа посещения предусматривает контакты по линии погранслужб России и Азербайджана для обсуждения вопросов двустороннего сотрудничества, прежде всего в акватории Каспийского моря".

По словам Захаровой, визит российских пограничников в Баку "свидетельствует о взаимном настрое на продолжение взаимодействия в сфере безопасности и укреплении практического сотрудничества в Каспийском регионе.".