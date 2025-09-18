Однако оно было нивелировано влиянием семьи и общества, считает президент РФ

НОВО-ОГАРЕВО, 18 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин согласился, что "учебники Сороса" оказывали негативное воздействие на молодое поколение, однако оно было нивелировано влиянием семьи и общества. Такое мнение глава государства выразил на встрече с лидерами фракций политических партий в Государственной думе.

Путин обратил внимание на слова лидера КПРФ Геннадия Зюганова о том, что у представителей молодого поколения "головы испорчены учебниками Сороса". "Ну, действительно такая проблема существовала. Думаю, что сейчас многое исправляется", - ответил президент.

"Несмотря ни на что, несмотря на эти учебники, я здесь согласен, - продолжил Путин. - Их негативное воздействие очевидно, но все-таки степень такой семейной, общественно-государственной защиты все-таки у нас в обществе оказалась высокой".

Глава государства также отметил, что нынешняя молодежь "демонстрирует и патриотизм, и готовность родину защищать", если нужно стоять на защите традиционных ценностей. "Я думаю, что мы можем быть этим довольны, но, конечно, это требует постоянного внимания со стороны общества, со стороны средств массовой информации, ну и со стороны политических партий, безусловно", - добавил Путин.

Он также отметил направление работы КПРФ с молодежью. "Я знаю, что и КПРФ проводит большую работу с молодыми людьми. И можно как угодно относиться к идеологии, но точно совершенно, я хочу вас за это поблагодарить, - обратился Путин к Зюганову. - Это патриотический настрой, и это очевидная вещь".