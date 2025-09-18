Путин: России нужно решить вопросы с развитием авиации в регионах

Президент РФ отметил, что это очень актуальный вопрос "для такой страны, как наша, - с колоссальными территориями"

НОВО-ОГАРЕВО, 18 сентября. /ТАСС/. России очень важна развитая местная авиация, чтобы люди напрямую могли перемещаться между регионами, без пересадки в Москве. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с лидерами парламентских фракций.

"Мы давно должны были бы решить все вопросы, которые касаются местной авиации, региональной авиации", - подчеркнул он.

Путин отметил, что это очень актуальный вопрос "для такой страны, как наша, - с колоссальными территориями". "Полеты из одной области в другую, соседнюю область через Москву до сих пор, к сожалению, продолжаются. Никуда не годится", - заметил глава государства.