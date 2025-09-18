Президент России отметил, что несправедливо забывать роль, "которую сыграл этот конкретный человек в победе советского народа в Великой Отечественной войне"

НОВО-ОГАРЕВО, 18 сентября. /ТАСС/. Личную роль Иосифа Сталина в Победу в Великой Отечественной войне нельзя забывать и нужно постараться деполитизировать, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с лидерами парламентских фракций.

"В целом все, что связано с Великой Отечественной войной и с тем, какую роль сыграл Сталин в Победе, надо иметь в виду и постараться это деполитизировать. Много было проблем, связанных с репрессиями, - это все понятно. Этого нельзя выхолащивать, и страна не должна этого забывать. Но также несправедливо забывать роль, которую сыграл этот конкретный человек в победе советского народа в Великой Отечественной войне", - сказал он.