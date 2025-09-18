Председатель Госдумы отметил, что российская политическая система "демонстрирует свою эффективность", несмотря на тяжелейшие вызовы

НОВО-ОГАРЕВО, 18 сентября. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин выразил благодарность президенту Владимиру Путину за внимание к работе парламента и развитию политической системы России.

"От имени коллег и депутатов Государственной думы хочется сказать слова благодарности за то, что вы уделяете такое внимание парламенту, нашей демократии, развитию политической системы", - сказал Володин на встрече с главой государства.

Председатель Госдумы отметил, что российская политическая система "демонстрирует свою эффективность", несмотря на тяжелейшие вызовы. "Политическая система не только отражает все угрозы и вызовы, но и развивается на основе многопартийности, на основе тех возможностей, которые нам дает уже конституция после внесения изменений, когда Государственная дума получила дополнительные полномочия", - констатировал он.

Володин также обратил внимание, что получение Госдумой дополнительных возможностей во многом сейчас "определяет ответственное отношение к исполнению обязанностей". "Если раньше больше было разговоров, то сегодня вместе с правительством участвуем в выработке решений", - подчеркнул он.