По словам главы МИД РФ, уже можно наблюдать, как требования Вашингтона воспринимаются в Пекине и в Нью-Дели

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. США в контактах с Китаем и Индией начали понимать, что разговаривать с ними языком тарифов не получится. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью программе "Большая игра" на Первом канале.

По словам Лаврова, уже можно наблюдать, как требования США воспринимаются в Пекине и в Нью-Дели. "Помимо того, что это подрывает экономическое благополучие этих стран, по крайней мере создает им очень серьезные трудности, заставляя искать новые рынки, получение энергоносителей, новые источники, заставляя платить дороже. Но помимо этого и может быть даже главнее, чем это, наблюдается морально-политическая оппозиция к такому подходу", - отметил глава МИД РФ.

"И Китай, и Индия древнейшие цивилизации. И разговаривать с ними таким языком, вот либо вы прекращаете делать то, что мне не нравится, либо я облагаю вас тарифами, не получится. И контакты, которые продолжаются между Пекином и Вашингтоном, между Нью-Дели и Вашингтоном, они показывают, что на американской стороне это тоже понимают", - добавил министр.