Лидер КПРФ отметил, что переименование города вдохнет в россиян "дух победы и новых успехов"

НОВО-ОГАРЕВО, 18 сентября. /ТАСС/. Волгоград необходимо переименовать в Сталинград. Об этом заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов на встрече лидеров думских фракций с президентом Владимиром Путиным.

"Давайте Сталинграду вернем подлинное имя. Это принципиально важно. И поставим на место памятник Дзержинскому. Народ просит, это будет справедливо. Давайте попросим исследование провести. Уверяю вас, 8 из 10 поддержат решительно и объективно", - сказал депутат.

Он отметил, что переименование города вдохнет в россиян "дух победы и новых успехов".