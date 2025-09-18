Путин призвал подумать о создании отдельного ведомства в сфере ЖКХ

В рамках Минстроя такая работа ведется

НОВО-ОГАРЕВО, 18 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин на встрече с лидерами парламентских фракций призвал подумать по поводу создания отдельного ведомства в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в рамках Минстроя РФ такая работа ведется.

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил для выполнения государственных задач по повышению качества жилищно-коммунальных услуг рассмотреть вопрос о формировании отдельного ведомства, самостоятельного регулятора, который обеспечит "здоровое государственное планирование и решение вопросов технического учета жилищного фонда, объектов сопутствующей инфраструктуры, своевременной модернизации, сбалансированной тарифной политики".

Комментируя предложение лидера ЛДПР, глава государства обратил внимание на то, что "сфера ЖКХ - безусловно, важнейшее направление", от которого зависит социальное благополучие всех российских семей, всех граждан страны. "Нужно или не нужно отдельное ведомство создавать - давайте подумаем, в рамках министерства строительства сейчас эта работа ведется, - отметил Путин. - Если вы полагаете, что нужно какое-то отдельное ведомство создать - можно над этим подумать".