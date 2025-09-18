Президент России предложил подавлять инфляцию

НОВО-ОГАРЕВО, 18 сентября. /ТАСС/. Идею ежеквартальной индексации пенсий и социальных пособий на фоне высокой инфляции можно рассматривать, но лучше - подавлять рост цен.

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с лидерами парламентских фракций.

"Ежеквартальная индексация различных социальных пособий. В целом, конечно, хотелось бы это сделать. Надо подумать, - отреагировал Путин на слова председателя партии «Справедливая Россия - За правду» Сергея Миронова. - Вы сказали это в связи с тем, что инфляция у нас достаточно высокая. Но есть другой способ - подавление инфляции. Чтобы такой проблемы не было".