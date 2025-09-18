Депутаты выступают "опорой" и "фундаментом" для правительства, помогая принимать ключевые решения, отметил президент РФ

НОВО-ОГАРЕВО, 18 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил депутатов Госдумы за то, что они выступают "опорой" и "фундаментом" для правительства, помогая принимать ключевые решения.

"Хочу сказать спасибо вам, депутатам партии "Единая Россия", вообще всем депутатам, которые работают в рамках Государственной думы. Действительно, это опора правительства, опора действующей власти. Это фундамент, опираясь на который, правительство принимает ключевые решения", - сказал глава государства на встрече с лидерами думских фракций.