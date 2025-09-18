В некоторых областях России региональные энергетические комиссии, органы власти практически превысили свои полномочия, отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поддержал предложение лидеров думских фракций о необходимости усиления парламентского контроля за тарифообразованием в регионах.

Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Владимир Владимирович поддержал предложение руководителей фракций о необходимости усиления парламентского контроля за тарифообразованием в регионах. Мы с вами видим, что в ряде областей нашей страны региональные энергетические комиссии, органы власти превысили практически свои полномочия", - сказал Володин журналистам.