НОВО-ОГАРЕВО, 18 сентября. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал не забегать вперед с вопросом о его участии в выборах в Госдуму в 2026 году.

"Все решения, которые принимались президентом, исполнял и буду исполнять. Поэтому не надо забегать в 2025 году в 2026 год. Нам надо в этом году многое сделать", - сказал Володин журналистам.

Он отметил, что чем позже начать говорить об избирательной кампании, тем лучше. "Выборы имеют свою специфику. Речь идет о том, что, как правило, на выборах отвлекаются от насущных дел, занимаются какими-то обещаниями, а нам надо просто работать", - добавил председатель Госдумы.

Володин подчеркнул, что всегда будет работать в направлении, которое обозначено президентом РФ Владимиром Путиным, и руководствуясь его решениями. "У меня нет своей повестки. Есть повестка президента, есть повестка страны", - заключил он.