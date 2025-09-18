Он набрал 67,63% голосов избирателей

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Избирательная комиссия Костромской области зарегистрировала избранным губернатором Сергея Ситникова, набравшего на выборах главы региона 67,63% голосов избирателей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального избиркома.

"После официального опубликования постановления избирательной комиссии Костромской области о результатах выборов, а также представления Ситниковым С. К. в избирательную комиссию Костромской области письменного уведомления об отсутствии ограничений, установленных действующим законодательством для вступления в должность, на заседании избирательной комиссии Костромской области 18 сентября Сергей Ситников зарегистрирован избранным губернатором Костромской области", - говорится в сообщении.

В Костромской области проходили 15 избирательных кампаний, в том числе выборы губернатора, выборы депутатов Костромской областной думы, выборы депутатов гордумы Костромы. Явка на выборах главы региона по итогам трех дней голосования составила 39,8%, выборы прошли без нарушений.

По итогам обработки 100% протоколов действующий губернатор Костромской области Сергей Ситников, выдвинутый партией "Единая Россия", набрал 67,63% голосов. Кандидат от "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость" Юрий Кудрявцев набрал 6,32% голосов, кандидат от ЛДПР Юрий Миндолин - 6,15%. Кандидат от партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" Николай Цвиль получил 6,57% голосов, выдвинутый КПРФ Сергей Шпотин - 11,05%.

На предыдущих выборах губернатора Костромской области в 2020 году Ситников набрал 64,65% голосов избирателей, он был выдвинут партией "Единая Россия". В 2015 году явка на выборы главы региона составила 35,79%. Тогда победу также одержал Ситников, получив 65,62% голосов избирателей.

Сергей Ситников родился в Костроме в 1963 году. В период с 2008 по 2012 годы являлся руководителем Роскомнадзора, с 2012 года - губернатор Костромской области.