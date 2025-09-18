Госдума поддержит Минэкономразвития в вопросе миграции

Глава ведомства Максим Решетников ранее заявил, что Россия переходит к модели возвратной миграции и в долгосрочной перспективе не готова полагаться на ввоз рабочей силы из-за границы

НОВО-ОГАРЕВО, 18 сентября. /ТАСС/. Госдума поддержит позицию министерства экономического развития и его главы Максима Решетникова в части регулирования трудовой миграции. Об этом журналистам заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Ранее Решетников заявил, что Россия в настоящее время переходит к модели возвратной миграции и в долгосрочной перспективе не готова полагаться на ввоз рабочей силы из-за границы.

По словам Володина, на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным был отмечен "правильный подход", прозвучавший со стороны Минэкономразвития. "Его поддержали, потому что действительно, если мы говорим о трудовой миграции, - приезжают люди, работают в стране, отработали - уехали, - сказал Володин. Очень правильно то, что наконец-то профильное министерство свою позицию сформулировало, и мы ее будем поддерживать и разделять".

Председатель Госдумы также напомнил, что за последние годы в палате парламента была проведена большая работа по созданию законодательной базы в сфере контроля за миграцией.

"Говорили о вопросах, связанных с борьбой с незаконной миграцией. Прозвучали конкретные предложения в части реализации уже принятых законов. Из 21 закона в этой сфере 17 были инициированы депутатами Государственной думы. Мы создали специальную рабочую группу для этого, ее возглавила Яровая Ирина Анатольевна. В итоге сейчас приняты необходимые законы, которые позволяют уже через их правоприменение навести в этой сфере порядок, а мы как раз подчеркиваем, что это вопросы связанные с незаконной миграцией", - подчеркнул Володин.